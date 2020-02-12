直播》疫情當頭！洪秀柱建言：黨主席補選應暫緩 10:082020/02/12 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前國民黨主席洪秀柱。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 抗疫優先！籲暫緩黨主席、中常委選舉，洪秀柱接受媒體聯訪│2020.02.12 武漢新型冠狀肺炎疫情延燒，全台防疫拉警報，有專家學者指出三月初到四月左右疫情將會達到高峰，而屆時卻是國民黨的黨主席補選時間，前主席洪秀柱對此感到擔憂，表示補選應該暫緩，直到疫情受到控制。 今日洪秀柱將接受訪問，表達對此議題的最新說法。 (中時電子報) #洪秀柱 #疫情 #黨主席補選 #暫緩 #對此 也許您會感興趣 推薦閱讀 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 國民黨黨主席補選抽號 嚴禁送口罩 04:102020/02/08 社會新聞 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 疫發不可收拾 陸四大直轄市封管 04:092020/02/11 焦點新聞 防控疫情 陸資金多管道補血 04:102020/02/11 焦點新聞 國民黨明午辦黨主席補選政見會 全程網路直播 13:112020/02/11 政治 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 政治熱門新聞 「兩岸斷三通」最新民調出爐！網友看完怒嗆一句話？ - 政治 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 - 政治 防疫成功是蔡英文運氣好？林濁水點出關鍵人物！ - 政治 蘇貞昌讚口罩實名制成功 網9字神問...回文狂譙！ - 政治 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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