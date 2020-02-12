抗疫優先！籲暫緩黨主席、中常委選舉，洪秀柱接受媒體聯訪│2020.02.12

武漢新型冠狀肺炎疫情延燒，全台防疫拉警報，有專家學者指出三月初到四月左右疫情將會達到高峰，而屆時卻是國民黨的黨主席補選時間，前主席洪秀柱對此感到擔憂，表示補選應該暫緩，直到疫情受到控制。

今日洪秀柱將接受訪問，表達對此議題的最新說法。

(中時電子報)