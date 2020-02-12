日前有網友發現，武漢一本童書傳遞錯誤資訊，聲稱果子狸可以食用，而且還是「稀有山珍」，誤植錯誤內容引發一片討論，因此，有人聯想到近日因濫殺野生動物演變成疫情的新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）後，不禁感嘆：「疫情源地是武漢，果然有跡可循。」而出版社事後也做出回應，表示已全面下架該書。

這本《動物小百科》童書是由武漢大學出版社出版的，近日有網友發現，書裡介紹果子狸的描述有著極大的錯誤，書裡寫道：「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃，是我國歷史悠久的稀有『山珍』，它們的脂肪是化妝品生產中難得的高級原料，也可以醫治燙傷，它們的皮毛可做皮手套，它們的尾毛和針毛，可以製成毛刷和畫筆。」文中稱果子狸可食用，更被網友拿來與近日爆發的新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）做聯想：「疫情源地是武漢，果然有跡可循。」

不僅內容不實，就連書裡果子狸的照片都被眼尖的網友揪出錯誤，直言那張照片其實是浣熊，紛紛指責出版社：「真丟人，這種垃圾書刊都能出版？」、「疫情源地是武漢果然有跡可循」、「正規科學的性教育書籍被強迫下架，這種三觀不正的書卻流通市面」；事情曝光後，出版社已第一時間通知全國各銷售網站全面下架該書，其他相關事宜正在繼續調查處理中。

果子狸被認為是2003年SARS病毒的中間宿主，當時的研究人員曾警告，若不徹底杜絕野生動物市場交易，相信未來仍有可能出現不同的新型病毒，而近期疫情十分慘烈的新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）便是最佳例子。

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(中時電子報)