新冠肺炎疫情蔓延 港人不安

新冠肺炎疫情持續延燒，大陸確診病例突破4.4萬宗，死亡也超過千人，而香港疫情也持續繼續蔓延。在疫情擴散的陰影下，如今美國駐港總領館工作人員已獲准自願撤離。

據美國之音12日報導，美國國務院發言人11日說，10日批准美國駐香港總領事館非緊急美國政府僱員，還有他們的家屬自願撤離香港。

稍早香港衛生防護中心公佈，香港新增7宗新冠病毒確診病例，累計達49宗。香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君11日表示，由於有新冠病毒感染者的密切接觸者也確診，因此香港已出現第二代傳播。不過，目前仍然可以追踪到傳播鏈。

美國國務院發言人指出，美國駐港總領館的美國政府僱員和家屬如果希望撤離，就可以離開，但國務院並不要求這樣做。而國務院會做出這個決定，是為了審慎因應新冠病毒疫情所造成的不確定性，以確保美國政府人員和家屬的健康與安全。

美國駐港總領館將繼續向公眾開放，繼續為美國公民提供各項服務，而美國國務院將在30天內，對駐港總領館人員的自願撤離狀態進行複議。

據香港媒體報導，美國國務院上個月也發布了類似通知給駐北京，還有上海等大陸城市的相關人員。

(中時電子報)