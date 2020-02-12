烏山頭水庫百年慶，舉辦系列紀念活動。（烏山頭水庫提供／劉秀芬台南傳真）

1920年開始興建的烏山頭水庫與嘉南大圳，今年開工百年，嘉南農田水利會自3月起將舉辦一系列的慶祝紀念活動，包括歷史文化巡禮、懷舊老照片紀念展、金澤工藝特展，配合9月新烏山嶺引水隧道啟用典禮，舉辦熱鬧慶祝活動。

嘉南農田水利會長楊明風表示，紀念活動將邀請農委會、經濟部水利署、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台南市文化資產管理處、日本台灣交流協會高雄事務所等單位合作，希望透過這些活動，紀念並宣導這深具歷史意義的重要工程。

紀念活動從3月起跑，內容豐富多元，3月有烏山頭歷史文化巡禮；5月將舉辦八田與一技師追思會、舉辦懷舊老照片紀念展；6月則有圳頭祭文化導覽；7至8月推出烏山頭愛鄉護水環境教育兒童營及嘉南大圳水利成果特展；9月推出台南金澤工藝特展、健行活動、大圳主題展及金澤市物產展等。

此外，為了改善烏山嶺越域引水舊隧道輸水能力，水利會2013年前推動新烏山嶺引水隧道工程，目前已完成攔河堰、排砂道、輸水隧道及出水口等工程，後續的取水口及景觀工程等，預計4月完工，再歷經審核、驗收等程序，預計9月啟用通水。

水利會表示，舊隧道現況輸水能力約40cms，新隧道完工後可恢復原56cms之輸水能力，並與舊隧道互為備援，提升嘉南地區各標的用水供水及調度之穩定性。配合百年紀念活動，9月新烏山嶺引水隧道啟用將舉行盛大隆重儀式。

(中時 )