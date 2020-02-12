藝人明道的工作室在2017年創高級護膚品牌「AUDACE」，小S大力宣傳，還跟老公、S媽全家出動出席產品發表會，力挺到底理由是許雅鈞也參與投資，如今股東L女被爆做假帳，前後差額達千萬，讓明道工作室憤而提告，而傳許雅鈞護航L女，等同與明道槓上。

明道的護膚品牌「AUDACE」，由其經紀人李詩翔擔任品牌負責人，據《鏡週刊》報導，「AUDACE」開創3年，業績已有破億金流，看似風光，然卻爆出內部出「大代誌」，有知情人士曝其負責收錢、賣貨的股東L女，在年底結帳時交出混亂、含糊的帳目，帳面與實際業績，短少差額竟超過千萬，明道工作室懷疑L女以內部價格買低之後另找管道賣高，隱瞞其中利潤，李詩翔因此著手調查。

而L女爆出金流疑雲後，有知情人士爆料，許雅鈞與其交情甚篤，在L女遭李詩翔質問調查後，許雅鈞傳不僅出言護航，直呼公司沒她不行，兩人還聯手召開股東會，意圖拔去李詩翔職位，而明道方面，則是已完成搜查，掌握內部員工證詞、監視錄影器可疑畫面等，還拍到許雅鈞多次進出L女辦公室，並要求員工「清場」，好隱密協商，最終由李詩翔代表對L女提告，控她「涉嫌不法執行公司業務致涉犯刑法與其他特別刑法等案件」，也因此案，明道、小S及老公許雅鈞都陷入風暴中。

(中時電子報)