櫃買中心今（12）日將召開上櫃審議委員會，審議昇佳電子公司（6732）申請上櫃案。

昇佳電子公司主要從事光學感測晶片及加速度感測晶片之研發、設計及銷售，申請時資本額3億7,781萬元，董事長為李盛樞，推薦證券商是兆豐證券、台新證券及元大證券。

昇佳電子公司107年度之營業收入為19億3,551萬元，稅後淨利為3億2,627萬元，每股盈餘為12.01元。108年前三季之營業收入為34億1,385萬元，稅後淨利為9億5,724萬元，每股盈餘為25.16元。

(工商 )