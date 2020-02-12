聖暉（5536）1月合併營收達10.56億元，僅年減11.49％，仍突破10億元大關。雖然因新冠肺炎疫情衝擊、造成各產業復工延後，恐將影響聖暉2、3月的營收表現。不過，法人預估，聖暉將於第一季順利落底，業績將逐季增溫，12日早盤股價以紅盤開出。

聖暉指出，中國專案客戶依所在地政府規定進行復工申請，復工日期大都在2月中下旬，因此2月施工天期相對較短，營收表現恐將受到影響。聖暉強調，對於整體已簽約未完工的在建工程案量不受影響，同時，隨著中國地區工案陸續恢復復工，且持續拓展台灣、東南亞地區無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程業務，後續營運動能將逐步回升。

法人表示，2020年第一季，因適逢農曆新年、中國廠延長復工期間工作天數較少影響整體營收表現，惟今年不僅有半導體、被動元件等電子業持續調高資本支出的擴廠計畫，還有台商回流台灣、以及中國工廠持續往東南亞國家進行產能移轉的擴建需求，皆是聖暉目前已經成功切入的重要市場商機，有機會隨著未來訂單需求的持續增加，帶動集團獲利能力的攀升。

(工商 )