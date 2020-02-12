新冠肺炎疫情蔓延，各國防疫不敢鬆懈，日前資深媒體人趙少康表示，台灣疫情能夠控制是因為「蔡英文運氣好！」對此，我國駐德代表謝志偉創作現代詩「氣」，表示「講這鬼話，他不怕岔了氣？！」

趙少康在政論節目上表示，蔡英文一直以來「運氣都很好」！前年選舉選得這麼爛，卻因習近平說一國兩制、香港爆發反送中，使她在今年年初可以大勝，這次疫情也是「剛好」與大陸交惡，陸客停止來台，對防疫有幫助，所以疫情才可受到控制。

謝志偉在臉書寫下現代詩，文中藏有24個「氣」，表示台灣若防疫成功，是全體台灣人的榮耀，足傲世人，但為什麼「與有榮焉」硬要說成彷佛是「雨有濃煙」呢，「碰到老共就裝得儍里儍氣，而對自己人反就變得酸裏酸氣？有必要嗎？」

《氣》現代詩全文如下：

説「防疫好，是蔡總統好運氣」，

講這鬼話，他不怕岔了氣？！

拿到麥克風，好大的口氣！

很多人聽了，是一肚子氣！

阿就譙兩聲，好歹出它一口鳥氣。

政府沒漏氣，人民在打氣，

偏偏有人小鼻小眼小家子氣，

台灣好，他們就垂頭喪氣？

台灣慘，難道他們就風發意氣？！

天啊！可不可以讓我們喘口氣？！

台灣戒嚴，他們一身豪氣，

咤叱風雲，個個揚眉吐氣，

台灣解嚴，他們逐漸過氣，

浩然正氣，淪落到和老共通氣，

然後就和他們一鼻孔出氣。

看得我們都倒抽一口冷氣！

該有骨氣沒骨氣，不該洩氣亂洩氣，

反而老長他人威風，滅自家人志氣！

回頭是岸聽我說，中共就像水蒸氣，

一碰陽光，遲早終究要嚥氣。

再說，佛爭一爐香，人爭一口氣。

但，不管他是否混身散發著一股邪氣，

不要讓我路上碰到他，

碰到了，我，拳頭硬了高舉護嘴好憋氣，

這樣才能保證避邪保元氣！

(中時電子報)