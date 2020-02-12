美國衛生官員今天表示，近200名美國公民搭機撤離中國武漢肺炎疫情核心之後，在加州一座空軍基地已隔離滿14天，可望於今天解除相關限制。

路透社報導，第一批撤離疫情重災區湖北省武漢市的美國公民多為國務員員工和家眷。美國政府派包機將他們接到洛杉磯東方約97公里處河濱郡（Riverside County）的馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base）。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席副主任舒查特（Anne Schuchat）在華府全國記者俱樂部（National Press Club）記者會上表示：「他們（遭隔離者）正在接受評估，確保仍然沒有出現症狀，我們希望他們今天就能上路回家。」

世界衛生組織（WHO）今天將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。病毒去年12月在中國湖北省武漢市爆發後，迅速擴散，至今在中國已造成逾千人死亡，確診病例近4萬3000例；另有20餘國也傳出餘400例確診，包括美國13例。

上個月29日抵達美國的195人隔離限制將於今天到期。從武漢撤離回美的另外兩架包機2月5日分別抵達加州另外兩座軍事基地，機上約350名美國人正在接受14天的隔離觀察。

第一批包機回美人員被限制在基地一處圍起來的隔離區，僅官方醫療人員獲准進出。然而，許多人憂心基地人員染病風險增高，對著包括穿軍服在內的空軍士兵指指點點。

河濱郡公共衛生官員凱瑟（Cameron Kaiser）今天在公開信中表示：「有些人在網路上甚至當面做出一些傷害性的言論，這些言論往往都基於不正確或不完整的資訊。」

「有些人會挑釁穿著制服的基地人員。這讓人無法接受，必須停止。」

凱瑟表示，截至昨天，沒有人篩檢出新型冠狀病毒，而沒有症狀的人員將獲准離開。他說，只有2人出現症狀，不過病毒複檢結果都是陰性。

(中央社)