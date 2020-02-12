中國國家衛健委官員暨權威病毒類肺炎專家鐘南山預期新冠肺炎疫情可能在2月達到高峰，並在4月結束，激勵隔夜美股標普500指數和那斯達克指數再創收盤新高。受此提振，香港恆生指數開漲0.48%，為27717.22點。國企股(H股)開漲0.37%，為10847.99點。四環醫藥與印度熙德隆製藥達成合作協議，股價大漲近12%。

(時報資訊)