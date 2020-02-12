《港股》疫情憂慮降溫，恆指開漲0.48％ 10:002020/02/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國國家衛健委官員暨權威病毒類肺炎專家鐘南山預期新冠肺炎疫情可能在2月達到高峰，並在4月結束，激勵隔夜美股標普500指數和那斯達克指數再創收盤新高。受此提振，香港恆生指數開漲0.48%，為27717.22點。國企股(H股)開漲0.37%，為10847.99點。四環醫藥與印度熙德隆製藥達成合作協議，股價大漲近12%。 (時報資訊) #開漲 #0.48% #憂慮 #降溫 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 車廠斷鏈憂慮升高 豐田大陸廠 停工再延一周 04:092020/02/08 財經要聞 疫情吃緊 恆指250天均線具阻力 04:102020/02/10 焦點新聞 《港股》憂疫情不確定性，恆指跌0.5％ 10:512020/02/10 財經 《港股》恆指收跌0.59％，醫藥股續揚、消費股下挫 16:482020/02/10 財經 避險情緒降溫 資金大幅流入股票型ETF 17:132020/02/10 財經 《港股》美股再創新高，恆指開漲1％ 10:002020/02/11 財經 《港股》陸股連6漲，恆指收高1.26％ 16:482020/02/11 財經 《美股掃瞄》疫情憂慮緩解，標普500、那指再創新高 08:352020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 震撼彈 微風驚傳裁員近三成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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