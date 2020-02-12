《商情》買盤進場，激勵周二LME基本金屬期貨全漲 10:002020/02/12 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，激勵周二LME基本金屬期貨全漲；因中國部分工廠重新開工，提振金屬需求回升，進一步吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨全漲，其中期鉛漲3%，為表現最佳之金屬；另外，期鋁漲1.9%，期鎳漲逾1.7%。 終場期鉛上漲54美元，報每公噸1850美元；期錫上漲150美元，報每公噸16475美元；期鎳上漲225美元，報每公噸13110美元；期鋅上漲14美元，報每公噸2148美元；期鋁上漲32美元，報每公噸1734美元；期銅上漲78美元，報每公噸5745美元。(商品行情網) (時報資訊) #上漲 #每公噸 #美元 #買盤 #進場 也許您會感興趣 推薦閱讀 豐興鋼筋盤價連四降機率高 04:092020/02/09 財經要聞 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金連3漲 10:002020/02/10 財經 《商情》庫存增加，打壓上周五LME期鋅下挫2.8％ 10:002020/02/10 財經 春節、疫情影響 1月CPI年增5.4％ 畜肉價格猛漲76.7％ 10:132020/02/10 財經 《半導體》低接買盤進場，台積跌幅縮減 10:342020/02/10 財經 《鋼鐵股》國際廢鋼續挫，豐興廢鋼、鋼筋加速探底 12:332020/02/10 財經 豐興廢鋼連三降 降幅達10％ 04:102020/02/11 產業．科技 台中新案如期進場 買氣不俗 04:102020/02/11 產業．科技 《商情》庫存增加，拖累周一LME期鋅連3挫 10:002020/02/11 財經 疫情衝擊房市 量大於價 04:102020/02/12 財經要聞 財經熱門新聞 震撼彈 微風驚傳裁員近三成 - 財經要聞 - 工商時報 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 即時 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 即時 陸智慧手機銷售恐腰斬 業者嘆：今年只求活下來 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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