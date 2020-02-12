買盤進場，激勵周二LME基本金屬期貨全漲；因中國部分工廠重新開工，提振金屬需求回升，進一步吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨全漲，其中期鉛漲3%，為表現最佳之金屬；另外，期鋁漲1.9%，期鎳漲逾1.7%。

終場期鉛上漲54美元，報每公噸1850美元；期錫上漲150美元，報每公噸16475美元；期鎳上漲225美元，報每公噸13110美元；期鋅上漲14美元，報每公噸2148美元；期鋁上漲32美元，報每公噸1734美元；期銅上漲78美元，報每公噸5745美元。(商品行情網)

(時報資訊)