美元走強，打壓周二紐約期金走軟；因中國新確診的冠狀病毒病例趨緩，減緩對全球經濟影響的擔憂，吸引投資人將資金轉入股市，令市場對金市購買意願下滑，進而拖累期金走軟，另外美元兌一籃子貨幣觸及4個月高點，亦打壓期金走勢。

終場4月黃金跌9.4美元，報每盎司1570.1美元，3月白銀跌0.19美元，報每盎司17.60美元，4月白金漲6.6美元，報每盎司973.5美元，3月鈀金漲15.9美元，報每盎司2265.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)