《商情》美元走強，打壓周二紐約期金走軟 10:002020/02/12 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強，打壓周二紐約期金走軟；因中國新確診的冠狀病毒病例趨緩，減緩對全球經濟影響的擔憂，吸引投資人將資金轉入股市，令市場對金市購買意願下滑，進而拖累期金走軟，另外美元兌一籃子貨幣觸及4個月高點，亦打壓期金走勢。 終場4月黃金跌9.4美元，報每盎司1570.1美元，3月白銀跌0.19美元，報每盎司17.60美元，4月白金漲6.6美元，報每盎司973.5美元，3月鈀金漲15.9美元，報每盎司2265.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #期金 #打壓 #走軟 #每盎司 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金連3漲 10:002020/02/10 財經 《商情》庫存增加，打壓上周五LME期鋅下挫2.8％ 10:002020/02/10 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五紐約期棉收黑 10:002020/02/10 財經 美元觸及4個月新高 金價漲幅受限 23:102020/02/10 財經 報價續跌 台塑化、國喬添壓 04:102020/02/11 證券．權證 《美股掃瞄》美股消息面：避險＋美經濟樂觀，美元兌歐元登4個月新高 08:522020/02/11 財經 《商情》避險需求增加，激勵周一紐約期金連4漲 10:002020/02/11 財經 《商情》庫存增加，拖累周一LME期鋅連3挫 10:002020/02/11 財經 川普深怕美國落後 明年度預算案AI、量子運算研發支出倍增 22:522020/02/11 財經 財經熱門新聞 震撼彈 微風驚傳裁員近三成 - 財經要聞 - 工商時報 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 即時 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 即時 陸智慧手機銷售恐腰斬 業者嘆：今年只求活下來 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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