一年一度的西洋情人節即將降臨，亞洲市場規模最大的直播媒體與社交娛樂影音集團 M17集團集結旗下品牌，邀請粉絲們一同度過超甜時刻。全球直播領先者17 Media將於2月16號舉辦情人節限定活動「邱比特殿堂」，邀請人氣直播主與熱情粉絲們共創甜蜜回憶；Paktor Premium 拍拖約會吧在情人節前夕推出全新升級的約會解決方案，且即日起至2月14日止，與蝦皮購物首度跨界合作，推出新台幣一元即可下單的線上戀愛諮詢的創意服務，為單身男女脫單神助攻；而HandsUP舉手直播電商也為戀人們精選出三大熱銷單品，為情人們提供優選禮物的心頭好。

17 Media 邱比特殿堂 特邀熱情粉絲與超人氣直播主品嘗戀愛滋味17 Media在2020開春之際首次針對情人節舉辦實體活動「邱比特殿堂」，要讓粉絲們與心中最愛的超人氣直播主們共享戀愛甜蜜滋味； 17 Media 「愛的祈願」活動中的前30名人氣直播主將有機會獲得值最高10萬元的線上總榜大獎「BVLGARI B.ZERO1 18K 玫瑰金墬鍊」乙條，更將獲邀參加2月16號的「邱比特殿堂」活動，還能參與「幸福滋味」線下活動，甜蜜蜜排行榜中前三名人氣主播可獲得纏繞幸福滋味的客製化華麗蛋糕，累計足夠甜蜜蜜點數的主播們也將獲得限定精緻甜點，讓超人氣直播主們在情人節享受甜蜜的幸福滋味；活動當天更將舉辦兩階段的「愛的試煉」活動，前20名超人氣主播們可獲得總價值高達近50萬新台幣的璀璨好禮，最大獎為價值15萬的「PIGEAT SUNLIGHT耳環」乙對。同時為讓粉絲們有機會與直播主們一同打造專屬甜蜜回憶，送禮排行總榜中的冠軍粉絲更加贈情人節特製進場動畫，且活動專屬的線下出席榜前10名將榮獲「邱比特殿堂」出席資格，與超人氣主播們進行甜蜜互動，創造浪漫時刻。

Paktor 拍拖首度跨界合作蝦皮購物「脫單情人節」 台幣一元即可下單線上戀愛諮詢

亞洲最大交友社群 Paktor 拍拖集團旗下實體約會服務「Paktor Premium 拍拖約會吧」，則在情人節前夕推出全新升級約會解決方案，透過領先全台業界的「動態定價」創新模式，協助消費者量身訂製客製化的約會方案、享受更合理服務方式。並與蝦皮購物首度跨界合作，結合Paktor旗下品牌拍拖約會吧、 Paktor App、男同志實體約會服務 HEDER共同打造「脫單情人節」活動， 即日起至2月 14 日止，消費者只要以新台幣一元， 即可下單拍拖約會吧提供原價新台幣 1,000 元的「一對一線上戀愛諮詢」服務。 今日下單明日脫單，神助攻情人節尋求脫單的消費者。

HandsUP舉手直播電商統計三大熱銷節日商品 浪漫送禮優質推薦浪漫的西洋情人節將至，HandsUP舉手直播電商也為消費者們精選統計出最受歡迎幸福不敗的送禮推薦，統計出平台中最熱銷的前三名商品，分別為：香朵那-典藏擴香液、Diva Life-花朵松露巧克力、泰香ThaiScent-牡丹花園擴香精致禮盒，讓戀人們在甜蜜佳節期間除了能用濃情巧克力表達愛意外，也能徜徉在滿室馨香的繾綣柔情。

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