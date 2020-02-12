東元布局電動車市場，又有新進展。東元今（12）日下午將舉辦以「車用動力 全新啟航」為主題，發表東元全新T Power 90馬達及驅動器等電動車動力系統搶市。

東元近年積極布局電動車市場，先後開發特種電動三輪車及電動中型巴士，搶攻菲律賓市場，2018年又與華德動能結盟，東元提供200KW級車用永磁馬達搭載在華德動能的電動巴士。今日則發表全新T Power 90馬達及驅動器等電動車動力系統。

東元表示，東元打造全新電動車動力系統，開創電動車新紀元，行駛感受全面提升，擁有安靜、環保、爬坡力強、續航力高、載重量大等五大特點。T Power 90的永磁同步馬達採用高強度鋁合金框體外殼結構，高功率密度的設計，可靠性更佳。驅動器則擁有高規格的防塵防水能力，適用於各種特殊環境。

東元公告，寶佳集團以寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三家公司持續加碼購入東元股票，對東元持股比重從14.48％提高到15.49％。寶佳集團雖成為東元單一最大股東，不過今日股價僅小漲0.15元而以26.95元開出，最高曾達27.0元。

(工商 )