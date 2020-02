今日為由歐盟發起、目前全世界已經超過130個國家共同響應的全球網路安全日 (SID, Safer Internet Day),全球網路資安解決方案領導品牌以及SID長期合作夥伴趨勢科技(東京證券交易所股票代碼:4704),特別與Cool English 酷英英語線上學習平台合作,推出系列網路安全宣導動畫,是趨勢科技2020 ISKF 兒童與家庭網路安全計畫 (Internet safety for kids and family)首波主打。並同時針對網路上最新、利用AI技術行高明詐騙的Deepfakes,提供「停、問、舉報」三招,從根本上遏止其流傳。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理總經理洪偉淦表示:「網路與社群已經高度融入孩子的學習與生活,網路安全不只是在軟硬體上架設防護網,更重要的是使用者的認知與行為,全球網路安全日的宗旨是創造更好、更安全的網路世界,趨勢科技也在此呼籲所有家長、教育單位、學童與社會大眾共同關切與參與。」

呼應今年主題「為更好的網際網路攜手並進 (Together for a Better Internet)」,趨勢科技特與教育部國教署的Cool English 酷英英語線上學習平台合作「數到三再想想」系列動畫,同步推出中英文字幕版本,不但寓教於樂潛移默化網安認知,同時也提供多元英語學習機會,吻合新課綱的素養精神。首波推出的三則內容分別是提醒兒少在網路與社群上個資隱私的重要、避免網路霸凌以及網路交友要萬分謹慎,在網路與社群上的任何行為,都應該多想想並勇於與長輩討論。

另一個值得提醒家長協助孩子注意的是網路上越來越常見的Deepfakes內容,其是利用人工智慧中的深度學習技術,變造影片中的動作與聲音,傳遞扭曲不實的內容,常利用名人影片達到快速與廣布的傳播,並可能造成影響輿論、衝擊市場、毀人事業等負面影響。面對Deepfakes最重要的是警覺性與反覆思考,趨勢科技建議在線上或社群觀看影片時考慮以下三點:

1.停 (Stop):如果此影片有任何疑慮,不要立刻回應、分享或是評論。2.問 (Question):這個影片原始出處是哪裡?影片中人的言行舉止是否與平常不同?為什麼這個人或組織要在線上分享此影片?3.報 (Report) :在網路上看到任何可疑內容時,如果擔心或堅信此為Deepfakes,向該新聞曝光的網站或應用程式平台舉報,YouTube, Facebook以及Twitter正嘗試過濾刪除Deepfakes,社群網路中的我們也可以透過糾舉可疑標的來略盡棉薄之力。

趨勢科技「數到三再想想」系列動畫,請參考:1. 聊天篇:https://youtu.be/OfOlL2ik9Mo2.霸凌篇:https://youtu.be/YI6MqpvxGlY3.交友篇:https://youtu.be/4Lltfohm2jA

完整對抗Deepfakes原文刊登於趨勢科技ISKF資安部落格:https://internetsafety.trendmicro.com/nine-years-on-a-wish-list-for-data-privacy-day。

了解更多趨勢科技兒童與家庭網路安全資訊,請至:.趨勢科技兒童網路安全計畫 (ISKF) http://www.trendmicro.tw/tw/about-us/global-citizenship/internet-safety-kids-families/index.html.資安趨勢部落格 http://blog.trendmicro.com.tw

(工商 )