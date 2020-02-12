情人節將至，適逢2020年諧音為「愛你愛你」具特殊涵義，帶動送禮商機更勝以往，PChome 24h購物表示，情人節送禮買氣於1月底2月初湧現，近期(1/27-2/4較1/18-26)情人節送禮商品銷量已激增近30%。受到整體經濟環境變動影響，近期金價已攀升至近7年新高，具避險及保值的純金飾品買氣飆升，類型以金飾項鍊為熱門採購趨勢。進一步觀察站上情人節銷售狀況，由於近期民眾健康意識提高，情侶首選禮物由過往的對錶及手環，轉為可直接顯示基礎體能的多功能智慧型穿戴裝置，成為另類情人節贈禮；此外，除了香水，不少情侶亦喜愛送巧克力向另一半浪漫表白，配合冷凍宅配到貨服務，將推升情人節檔期巧克力銷量達最高峰。

PChome 24h購物分析，今年情人節遇上整體經濟情勢浮動，進而助漲國際金價創下近年新高，因此多數民眾挑選飾品上，優先採買純金飾品。觀察金飾銷量近期已成長30%，熱賣品牌以J’code真愛密碼及Jove Gold漾金飾兩大品牌最熱銷，擁有象徵幸福、陪伴、愛戀等理念的款式設計，其中以「愛心型項鍊」為熱門採購標的，具有強烈表達愛意的造型，加上取項鍊諧音「相戀」，寓意拴住另一半的心。整體熱門金飾的熱銷價格帶落在5,000元左右，進一步發現，療癒造型金飾大受好評，像是J’code真愛密碼與卡娜赫拉的小動物，推出聯名新款「招財粉紅兔兔黃金墜子」，為立體粉紅兔子造型、加上粉嫩腮紅與招財姿勢，附贈限量淡粉色珠寶盒質感加分，搶攻療癒萌商機。

近期民眾健康意識提高，情人款智慧型穿戴裝置成為熱門送禮選項之一，進而帶動PChome 24h購物站上複合式智慧穿戴買氣暢旺，情人節檔期整體銷量目前已成長近30%，其中，具備男女成對的設計款式、全面性偵測功能最受歡迎，其包括個人健康管理、量化基礎體能指標等科技化設計，分析銷售狀況，Garmin、APPLE、小米三大品牌為消費者首選，熱銷價格帶則出現M型化現象，入門款2,000元、及進階多工款10,000元皆十分熱賣，其中手錶皆以AMOLED螢幕可帶來清晰視覺為主流，像是Garmin VENU AMOLED GPS智慧腕錶單月連續賣出破百支，透過呼吸頻率、血氧、壓力、睡眠、心率等偵測健康狀況，內建螢幕訓練指導與運動模式，更具備女性專屬經期記錄功能，成為暖男的送禮首選。

迎接2020年西洋情人節，PChome 24h購物即日起至2/15更推出「情人2 LOVE」活動專區，包括精品名牌、3C數位、食品、SPA按摩票券等商品下殺42折起，經典巧克力品牌GODIVA推出「2020情人節限量版巧克力禮盒」，每顆巧克力各具特色，搭配經典粉色心形禮盒，擄獲廣大女性的心，限量千元有找；2/14前全站消費滿額登記再抽「偽婚男女」雙人戲票；2/15前單筆消費滿1,314元，即有機會獲得市值逾千元新北美食地標「Mega50雙人自助晚餐券」，透過眾多優惠活動，攜手消費者歡度浪漫季節！

【PChome 24h購物「情人2 LOVE」檔期活動】

●活動主題：情人2 LOVE 甜蜜42折起

●活動時間：即日起 ~ 2020/2/15(六)10:59

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