新型冠狀病毒在今年農曆新年期間於各地爆發疫情，各地均為防疫抗疫工作憂心。阿里巴巴經濟體包括B2B、菜鳥、釘釘、盒馬等全線動員，忙著全球採購、物流運輸、保障民生商品，全力在特殊時期快速回應各類需求，確保所有項目有效進行。

阿里巴巴集團的技術團隊為了在防疫的基礎上幫助中小企業有序的恢復生產、幫助政府和金融機構推出援助政策，支援中小企業運用技術展開業務及科技創新等，阿里雲提出「科技對抗疫情」，在多個範疇防控新型冠狀病毒肺炎疫情，並且已經落實相關措施：

阿里達摩院與浙江疾控中心合作，開發出智慧化全基因組診斷和分析系統，使用達摩院研發的人工智慧演算法，可將原來數小時的疑似新冠肺炎病例基因分析縮短至半小時，並能精準檢測出病毒的變異情況。

面向研究新冠病毒疫苗及特效藥研製的科研機構，阿里雲提供了大規模算力、深度學習算法支援以及降低專有軟體使用成本。研發新冠病毒疫苗及特效藥時，在病毒來源分析、病毒結構通知、尋找病毒蛋白質實效的小分子及疫苗安全性試驗等方面，需要強大高效能運算和高速運算能力。．阿里雲支援浙江、河南等20個省市不同級別政府部門設立疫情管理系統，對疫情傳播過程進行智慧分析和加強線上管控能力。

系統功能包括申報與包含回溯確診人員的密切接觸時間與地點、發燒門診訊息管理系統、流動人群管理系統，對疫情防控提供及時的反饋，降低了一線對抗疫情組織工作的壓力。

釘釘「線上辦公」同時向1000萬家企業和機構免費開放全套「在家辦公」系統，包括工作群組、視訊會議、電話會議、群組直播、線上文檔、線上審批等功能，已經有超過600萬家企業和機構使用。

對抗疫情，阿里巴巴技術團隊已推出超過21款抗疫的產品及解決方案，未來也將推出更多方案與工具，包括民眾服務、疫情治理、智慧助力、在家辦公、線上教育五個維度。疫情期間，全國的科技工作者在醫療、公共衛生、應急管理、教育等領域皆有應急實踐，疫情過後，其中的積累定會有沉澱和成長，成為長期服務社會的價值。

(工商 )