「運氣好說」惹議 趙少康臉書遭灌爆：令人失望！ 10:122020/02/12 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資深媒體人趙少康。(本報資料照，郭吉銓攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 趙少康臉書遭網友灌爆。 趙少康臉書遭網友灌爆。 資深媒體人趙少康日前提出「蔡英文運氣好說」，引起輿論譁然，認為此等發言相當不適當，連行政院長蘇貞昌都表示，不應以一句「運氣好」，抹滅所有一線防疫人員的努力。 而「運氣好說」還在繼續發酵，趙少康的臉書目前被網友灌爆，認為趙少康的這個說法相當令人失望，更表示比起蔡英文，「趙少康運氣更好」，可以在一個民主的國家做出這種言論，不會受到嚴重的懲罰！ (中時電子報) #運氣 #趙少康 #臉書 #蔡英文 #認為 也許您會感興趣 推薦閱讀 李天鐸敗訴後臉書湧進百位網友：還不道歉？ 07:592020/02/08 政治 衛生紙之亂 蔡英文：原料無短缺 勿輕信謡言 13:042020/02/10 政治 怒罵爛人後 周玉蔻再轟爆趙少康 15:482020/02/10 政治 推動科技防疫 蔡英文：資訊服務提供即時正確訊息 18:032020/02/10 政治 共機繞台 蔡英文：不論國防還是防疫 對國軍有信心 21:172020/02/10 政治 蔡英文呼籲WHO 不要因為政治因素排除台灣 21:362020/02/10 政治 鑽石公主號確診135例 8旬台人咳血向蔡英文求救 22:302020/02/10 政治 蔡英文：5G帶動智慧城市更多可能 04:102020/02/11 金融．稅務 徐正文關臉書 最後PO文感嘆這件事 07:502020/02/11 政治 口罩產量提升 蔡英文：優先讓第一線醫療人員使用 15:432020/02/11 政治 政治熱門新聞 「兩岸斷三通」最新民調出爐！網友看完怒嗆一句話？ - 政治 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 - 政治 防疫成功是蔡英文運氣好？林濁水點出關鍵人物！ - 政治 蘇貞昌讚口罩實名制成功 網9字神問...回文狂譙！ - 政治 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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