趙少康臉書遭網友灌爆。

趙少康臉書遭網友灌爆。

資深媒體人趙少康日前提出「蔡英文運氣好說」，引起輿論譁然，認為此等發言相當不適當，連行政院長蘇貞昌都表示，不應以一句「運氣好」，抹滅所有一線防疫人員的努力。

而「運氣好說」還在繼續發酵，趙少康的臉書目前被網友灌爆，認為趙少康的這個說法相當令人失望，更表示比起蔡英文，「趙少康運氣更好」，可以在一個民主的國家做出這種言論，不會受到嚴重的懲罰！

(中時電子報)