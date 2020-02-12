高雄市議員黃捷表示，自己收到不少勞工陳情收到雇主「無薪假同意書」，向勞工局求證，回應卻是「截至目前為止尚未收到任何相關陳情申訴」，讓他質疑勞工局莫非「當機」？勞工局澄清，目前為止確實沒有收到任何形式之陳情，盼黃將相關案件轉介，他們身為權責單位才能給予協助，而民眾個資他們必將保密。

勞工局接受本報採訪，指出所謂「陳情」可透過1999市民專線、電話或郵件三種方式，截至目前為止，他們確實沒有收到任何形式之陳情。黃捷所指，恐怕是有民眾僅向議員陳情，卻沒向勞工局陳情，他們當然不會知情。

勞工局喊冤，認為這種狀況就像有人有委屈卻只向某方吐露，卻不向真正能解決問題那方傾訴。勞工局強調，畢竟真正有公權力的單位是勞工局，盼黃捷能協助將個案轉介，勞工局方能介入給予支援；也請勞工朋友不用擔心，相關個資他們絕對保密。

此外勞工局也重申，一旦接獲任何陳情，他們必定行使公權力保障勞工權益，絕對不會有鬆懈、隱匿情事。如今無端是非燒那麼大，懇盼黃捷能協助將陳情案件轉介給他們，身為權責單位勞工局必為勞工權益刻不容緩。

(中時電子報)