看到商品標上「特價」兩字，總是有許多民眾忍不住就下手帶回家，但有網友買完特價品，回家上網一直才發現自己虧慘了。一名網友PO文表示，自己在百貨公司看到商品大特價，趕緊買回家，卻被家人罵了一頓，一查才發現，一模一樣的產品在好市多竟然便宜超過1/3，讓他捶心肝。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，表示自己在新光三越看到人參雞粥打75折，原價1200特價900，讓他忍不住立刻下手抱回家，未料才一回家就被家人罵翻，這才知道同樣的商品，在好市多只賣589元，讓他超級傻眼，最後忍不住跑去好市多再抱一箱回家，平息怒火。

不少網友紛紛表示：「出門做功課的重要性」、「從不在百貨公司周年慶以外消費」、「正常啦，百貨公司抽成那麼高」、「再去COSTCO多買幾盒，整體成本就下降了」、「多買幾箱攤平成本啊」、「好市多收你年費，新光三越可沒有啊」。

(中時電子報)