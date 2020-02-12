1.台積電(2330)：董事會通過6月除息2.5元、累計去年度盈餘每股配息9.5元創新高，昨夜ADR大漲2.88%，今早股價續漲至334.5元。

2.華邦電(2344)：大摩喊目標價21元，早盤股價開高走高至16.8元，收復5日線。

3.精材(3374)：去年獲利近5年高點，將投入12吋晶圓測試，昨外資擴大買超，激勵早盤股價漲約4%。

4.昱泉(6169)：旗下經典遊戲「功夫全明星」推2020週年紀念版，昨外資擴大買超，早盤股價觸及漲停板價位36.75元。

5.嘉威(3557)：1月營收創歷史新高，全年估年增逾6成，早盤爆量觸及漲停54.9元。

6.康那香(9919)：疫情為營運加溫，股價穩高檔，早盤走高2%。

7.熱映(3373)：電子溫度計搶手，多方短暫休息後再攻，早盤突破28元再創高。

8.鴻海(2317)：陸廠復工，殺手級應用防疫，股價走高於5日線上方強勢震盪，漲幅超過1%。

9.鮮活果汁-KY(1256)：1月營收年減兩成，股價先前已反應利空，近來緩步回升收復200元。

10.京城(2524)：1月營收7億5480萬元，年增率332.21%，早盤走強攻高約2%。

11.美食-KY(2723)：隨著大陸區陸續復工，營運不再探底，多方吹起反攻號角收復百元關卡，漲幅超過5.5%。

12.VHQ-KY(4803)：待處理毛片滿手，疫情影響有限，開盤後大漲8%。

13.台郡(6269)：去年第4季每股純益5.19元，單季淨利、毛利率、營業利益率、每股獲利皆創新高，去年每股純益10.02元，股價一度漲停。

14.臻鼎-KY(4958)：淮安及秦皇島順利復工，拚降低衝擊，股價一度漲8.43%。

15.倉和(6538)：1月合併營收1.82億元，年增53.13%，股價漲5.95%。

16.聯茂(6213)：逆勢辦理現金增資，顯示公司擴張營運的決心，股價漲4.92%。

17.華通(2313)：1月營收40.46億元，月減19.3%，年增0.74%，創歷年同期次高，股價漲2.51%。

18.創意(3443)：淡季影響，Q1營收恐季減兩位數，今年營運先蹲後跳，早盤漲多修正，回檔跌逾2%。

29.義隆(2458)：去年獲利增6成，Q1營收可望優於去年同期，股價上攻逾2%，直奔季線。

20.動力-KY(6591)：生產自動化加持，產能提升1成，晨盤續漲逾3%。

21.映泰(2399)：力拚主板業務回溫，撇外資連3日賣超，早盤漲風再起，強漲逾2.5%。

22.神盾(6462)：三星追單，出貨放量到3月，加上三大法人聯手力挺，股價上揚近2%，站穩月線。

23.聯詠(3034)：去年獲利創新高，本季營收拚季增，今年營運不悲觀，晨盤上漲逾2%。

24.聯發科(2454)：跟進不參加MWC，外資昨重啟買超力道，早盤挾量續揚近2.5%。

25.立積(4968)：搶進陸品牌手機，以及元月營收績優，外資連2日買超，帶量高漲逾5%，突破月線。

26.雙美(4728)：1月營收年增152.64％，激勵日K連3紅，早盤挾量攻上漲停。

27.智擎(4162)：合作夥伴獲美FDA適用於頭頸癌快速審查資格，早盤獲買盤搶進火速攻頂，收復60元及月線。

28.商之器(8409)：1月營收為0.41億元，年增410.75%，激勵股價連拉兩根漲停，站上近2年高位。

29.達新(1315)：土地標售案獲法人關注，股價先展開攻勢，晨盤彈升3%，登上逾10年高峰。

30.旭富(4119)：元月營收攀新高，產品主要出口歐美國家，疫情影響相對較小，法人對全年營運保持樂觀看法，在投信偏多操作下，早盤急漲5%，衝上逾10年高點。

31.華城(1519)：1月營收年增2倍，早盤一度漲逾3%，成交量達千張。

32.大同(2371)：三大法人昨買超1778張，早盤開平走高。

33.系微(6231)：1月營收月增1.90%、年增6.56%，早盤續漲逾5.5%，突破60元。

34.富邦金(2881)：1月每股稅後純益0.93元，蟬聯金控EPS獲利王，早盤站上所有均線。

35.國泰金(2882)：1月大賺101.3億元，登金控盈餘獲利王，早盤小漲。

(時報資訊)