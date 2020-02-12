資深藝人陳盈潔被控以妹妹名義簽發本票，向邱姓友人借款280多萬元，陳女被檢方依行使偽造有價證券等罪起訴，她日前出庭應訊時否認犯罪，並強調「舉頭三尺有神明，我無罪」，台北地院將她判刑3年2月，高院逆轉改判無罪。

檢方起訴指陳盈潔，以要在廈門從事演藝事業為由，在2013年向邱姓男子商借200萬元，後來追加想借280萬元，邱希望能有人作保，陳女就和姐姐討論後，以妹妹名義在本票上簽字，邱後來催債發現保人名字是陳盈潔偽造，控告涉嫌偽造有價證券。

(中時 )