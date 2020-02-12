資深藝人陳盈潔偽造本票 二審逆轉無罪 10:212020/02/12 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資深藝人陳盈潔。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資深藝人陳盈潔被控以妹妹名義簽發本票，向邱姓友人借款280多萬元，陳女被檢方依行使偽造有價證券等罪起訴，她日前出庭應訊時否認犯罪，並強調「舉頭三尺有神明，我無罪」，台北地院將她判刑3年2月，高院逆轉改判無罪。 檢方起訴指陳盈潔，以要在廈門從事演藝事業為由，在2013年向邱姓男子商借200萬元，後來追加想借280萬元，邱希望能有人作保，陳女就和姐姐討論後，以妹妹名義在本票上簽字，邱後來催債發現保人名字是陳盈潔偽造，控告涉嫌偽造有價證券。 (中時 ) #陳盈潔 #偽造 #本票 #資深藝人 #無罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 燒國旗侮辱國家 獨派青年遭判刑 04:102020/02/08 社會新聞 川普秀無罪新聞 批政敵惡毒 04:102020/02/08 國際大事 台大名醫黃慧夫手術過失無罪 聲請刑事補償 13:382020/02/10 社會 社會熱門新聞 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 「東吳天菜」散布前女友性愛影片16次 高院輕判女崩潰 - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 流感7天奪14命 23歲男5天病逝 - 社會新聞 - 中國時報 老舊自來水管破裂 台南垃圾車被「坑」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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