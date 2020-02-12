新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，中央紓困方案也尚未提出，新北市各大商圈直喊「快撐不下去」。新北市長侯友宜12日市政會議後受訪指出，疫情讓民眾不願意出門消費，市府已找到電商業者協助店家建置電商平台，若實體店面位於新北公有地將給予租金優惠，另市府也將拿出經費舉辦活動促進消費，市府也正盤點新北所需補助金額，盼中央能給予支持。

侯友宜說，目前很多實體商店因生意受到影響，只能透過線上購物平台銷售，目前已有業者願意義務性為新北這些店家建置電商平台，希望讓實體店面賣不出去的產品，能夠透過網路售出。

侯友說，市府也將撥出經費舉辦活動，帶動商圈觀光旅遊，並帶動買氣，他前幾天去烏來，也鼓勵民眾到烏來消費，並欣賞好山、好水、好風景，這幾天人氣已經回暖。

侯友宜認為，首長要主動帶動人潮去消費，有機蔬菜農民因為延後開學菜無處賣，他今天下午也會協助拍賣，且保證有機蔬菜價格35元、產銷履歷蔬菜25元，若賣得不足的市府會補助差額。

侯友宜強調，除了一般商店、農產品以外，還有很多產業會碰到困境，新北市會個案逐一派專人去了解，共同協助，也希望中央財源挹注，給新北多多支持，幫助這些受到衝擊的產業。

(中時 )