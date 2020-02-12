大陸湖北省衛生健康委員會今公布，昨天（11日）新增1638例新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診病例，創2月以來單日新增最少紀錄，且是連兩天下降，亦是自2月2日以來，單日新增病例首度跌破2千，似透露出湖北疫情已出現趨緩的訊號。

湖北省新冠肺炎確診病例目前累計達3萬3366例，2月5日單日暴增3156例，更一舉突破3千例門檻，之後也維持每天新增2千多名確診病例的速度不斷累加，直到昨天單日新增1638例，創下2月以來增加最少紀錄，且是連二天病例數減少。

除了湖北省新增病例數減少，大陸其他各地的新冠肺炎新增病例數更連續7天下降，從2月3日單日新增890例降至2月9日的443例。

對於確診數據的變化，《中央社》報導，上海華山醫院感染科主任、上海市新型冠狀病毒感染的肺炎醫療救治專家組組長張文宏在微信發文說，目前看來，湖北以外地區的新增病例轉折點似乎已經出現。

(中時電子報)