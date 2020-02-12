王炳忠告周玉蔻誹謗 二審仍判無罪 10:462020/02/12 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周玉蔻3年在政論節目和臉書上指新黨發言人王炳忠，為大陸發展軍事訓練組織，是中共線民，還說王父王進步帳戶有匯進500萬元，王氏父子認為周所言不實，自訴周女涉嫌洩密和誹謗罪，台北地院判周女誹謗無罪、洩密案不受理，上訴後，高院仍判周無罪。 2017年12月19日清早王炳忠遭檢調大動作搜索約談，案發後周玉蔻接連在政論節目上和個人臉書，指王為大陸發展軍事訓練組織、是中共線民和第五縱隊等，還說王父帳戶匯進折合新台幣500萬元的美金，王炳忠和父親遞狀自訴周玉蔻並附帶民事求償。 (中時 ) #周玉蔻 #王炳忠 #軍事訓練 #軍事 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 怒罵爛人後 周玉蔻再轟爆趙少康 15:482020/02/10 政治 大陸抽砂船越界遭逮 金門檢方再拍賣1艘 16:392020/02/10 社會 陳明通指王炳忠為「案例」 挨告誹謗不起訴 10:272020/02/11 社會 陸生無法報到 歐美大學荷包扁扁 04:092020/02/12 焦點新聞 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 停止兩岸民粹惡性激盪 04:102020/02/12 論壇廣場 工商社論》疫災凸顯出的大陸社會及產經重大課題 04:102020/02/12 財經要聞 在台大陸人士 允專案延長居留 04:102020/02/12 財經要聞 正視公信力坍方危機 04:102020/02/12 時論廣場 大陸深耕台海戰場 04:102020/02/12 時論廣場 社會熱門新聞 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 「東吳天菜」散布前女友性愛影片16次 高院輕判女崩潰 - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 流感7天奪14命 23歲男5天病逝 - 社會新聞 - 中國時報 老舊自來水管破裂 台南垃圾車被「坑」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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