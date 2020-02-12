周玉蔻3年在政論節目和臉書上指新黨發言人王炳忠，為大陸發展軍事訓練組織，是中共線民，還說王父王進步帳戶有匯進500萬元，王氏父子認為周所言不實，自訴周女涉嫌洩密和誹謗罪，台北地院判周女誹謗無罪、洩密案不受理，上訴後，高院仍判周無罪。

2017年12月19日清早王炳忠遭檢調大動作搜索約談，案發後周玉蔻接連在政論節目上和個人臉書，指王為大陸發展軍事訓練組織、是中共線民和第五縱隊等，還說王父帳戶匯進折合新台幣500萬元的美金，王炳忠和父親遞狀自訴周玉蔻並附帶民事求償。

(中時 )