美國藥廠吉利德的實驗藥品「瑞德西韋」（Remdesivir），可望成為

2019新型冠狀病毒（新冠肺炎）的治療藥物。大陸藥廠「博瑞生物醫藥」昨（11日）公告，稱於近日成功仿製開發瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，瑞德西韋製劑正在量產中。

證券時報報導，博瑞生物醫藥（蘇州）公告內容顯示，積極回應國家抗擊新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情的號召，于近日成功仿製開發瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，公司已經批量生產出瑞德西韋原料藥，瑞德西韋製劑批量化生產正在進行中。

博瑞生物醫藥強調，若該產品能夠獲批上市，疫情期間主要通過捐贈等方式供應給相關病人，因此從生產成本、定價、銷量預期等方面考慮，預計該產品不會對公司2020年的經營業績產生重大影響。

瑞德西韋已成為家喻戶曉的名詞，並被寄予抗擊新冠肺炎的厚望。目前，瑞德西韋臨床試驗正在進行中，結果還未公布。儘管有療效的傳聞不斷，但至今還沒有官方的正式說法。

如果證實有效且毒副作用小，瑞德西韋需求會放大，原研發廠商吉利德可能無法滿足市場胃納量，對仿製藥需求將暴增；如果療效有限且副作用大，原研藥和仿製藥的需求就不大。

(中時電子報)