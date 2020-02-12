台中市發生一起車子遭人擦撞，因車主違停被警察開罰單的衰事。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

車停自家門口，被白色休旅車（左）擦撞，還收到違停紅單，車主大嘆，「有夠倒楣！」（翻攝照片／盧金足台中傳真）

車子停在自家門口，挨撞還收到罰單！台中市一名簡姓女車主，將自小客車停在住家前，卻遭駕駛休旅車的謝姓女車主碰撞左後車身，警方調查，謝姓駕駛擦撞停放在路邊的自小客車，但簡姓車主因未緊靠路邊停車的違規事實明確，仍有部分肇責，依規定開單舉發，簡姓車主收到紅單大嘆，「停在家門口被撞還被開單，真的有夠倒楣！」

台中市政府警察局第四分局交通分隊警員張馨予日前接獲通報，前往南屯區忠勇路上處理交通事故，員警初抵現場查看，現場係兩輛自小客車發生擦撞。

48歲的簡姓女車主向員警表示，停放在住家前方的黑色自小客車，遭31歲謝姓駕駛休旅車碰撞左後車身。

警方調查，當時謝姓駕駛白色休旅車行駛在忠勇路往烏日區方向，原本想停靠路邊買個東西，未料，疏於注意擦撞停放在路邊的自小客車，車主在自家聽到碰撞聲響連忙出來查看，發現愛車遭撞。

經進一步釐清事故原因，雖然主要肇事責任在於謝姓駕駛未注意車前狀況，但簡姓車主卻因未緊靠路邊停車之違規事實明確，仍有部分肇責，警方依規定掣單舉發。

台中市警察局第四分局交通分隊長顏志明強調，依《道路交通管理處罰條例》規定「汽車駕駛人停車時，不緊靠道路右側路邊停車，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰」，呼籲駕駛人切勿貪圖自身便利違規停車。

(中時 )