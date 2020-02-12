《富比世》雜誌公布2020年NBA所有球隊的是職市值，當中有5支球隊的身價超過30億美元，排名前三的球隊分別是尼克、湖人與勇士。

根據《富比世》的報導指出，NBA球隊身價平均上漲14%，來到21.23億美元，NBA史上首次所有球隊市值超過20億美元，而且30球隊沒有任何一隊低於10億美元。

尼克持續稱霸這項排行榜，全隊市值高達46億美元，緊追在後的湖人有44億美元，勇士比去年增幅23%，市值43億美元，僅次於尼克和湖人之後，另兩支市值超過30億美元的球隊分別是公牛(32億美元)以及塞爾提克(31億美元)。

增幅最大的球隊則是暴龍，憑藉上季奪冠之勢，漲幅高達25%，目前市值21億美元排名第10，勇士23%排名第二，七六人21%(目前20億美元)，黃蜂20%(目前15億美元)，漲幅最少的是籃網僅6%，但籃網的市值25億美元，排名第7。

(中時 )