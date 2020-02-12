三星12日凌晨在美國舉辦新品發表會，發布的三款Galaxy S20系列旗艦新品，分別為Galaxy S20、Galaxy S20＋以及Galaxy S20 Ultra，三款手機均搭載高通驍龍865晶片、X55基帶，並支持SA／NSA雙模式5G；此外，三星還發布第二款折疊手機Galaxy Z Flip，採縱向對折方式，目前該機型售價為1380美元（約9613元人民），將於本月14日正式開賣。

(旺報 )