三星發表Galaxy S20系列新機與第二款折疊機型 10:362020/02/12 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三星12日凌晨在美國舉辦新品發表會，發布的三款Galaxy S20系列旗艦新品，分別為Galaxy S20、Galaxy S20＋以及Galaxy S20 Ultra，三款手機均搭載高通驍龍865晶片、X55基帶，並支持SA／NSA雙模式5G；此外，三星還發布第二款折疊手機Galaxy Z Flip，採縱向對折方式，目前該機型售價為1380美元（約9613元人民），將於本月14日正式開賣。 (旺報 ) #三星 #系列 #發布 #手機 #新品 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸軍機今遠海長訓 我發布戰機監控照 17:232020/02/09 軍事 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 07:172020/02/10 生活 韓國瑜落選仍照顧青年 高市府明發布滿天星計畫 19:002020/02/10 政治 陸國防部發布在台灣東南部實施海空兵力聯合演練 23:242020/02/10 兩岸 11.5小時續航 微軟Surface Laptop 3觸控筆電在台上市 14:432020/02/11 科技 台積電估今年5G手機銷售 數據很驚人 15:192020/02/11 財經 可摺疊手機夯 爆料指出摩托羅拉將推金色razr搶市 15:422020/02/11 科技 疫情影響 今年全球手機面板出貨量估下滑逾2.3％ 21:212020/02/11 財經 三星揭曉Galaxy S20系列旗艦手機 皆有5G版 03:462020/02/12 科技 陸智慧手機銷售恐腰斬 業者嘆：今年只求活下來 10:032020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 震撼彈 微風驚傳裁員近三成 - 財經要聞 - 工商時報 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 即時 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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