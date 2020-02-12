武漢肺炎名稱惹議？ 指揮中心：簡稱武漢肺炎方便理解 10:322020/02/12 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心。（林周義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織日前指出，「武漢肺炎」一詞，涉及歧視，呼籲大眾正名，改為「新冠肺炎」。中央流行疫情指揮中心今表示，有關武漢肺炎的正式疾病名稱，為與WHO公布之國際資訊接軌，並使民眾方便理解，由新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引起之肺炎正式稱呼為「COVID-19」，簡稱為「武漢肺炎」。 (中時 ) #肺炎 #武漢肺炎 #武漢 #指揮 #中心 #生活 #台灣 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒！兩岸航線擴大禁飛 七成航班遭取消 14:302020/02/10 兩岸 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 空污降低免疫力 恐增加肺炎患者得病率 12:412020/02/11 生活 疫情惡化！糧食物資所剩無幾 2000噸凍豬肉將運抵武漢 13:082020/02/11 兩岸 支持政府新冠肺炎防疫 牙醫師公會全聯會捐100萬拋磚引玉 16:052020/02/11 生活 新冠肺炎防疫勤洗手 瓶罐回收不能少 16:122020/02/11 生活 肺炎疫情重創淡水商圈 議員：紓困方案何時來 20:232020/02/11 生活 最新民調！支持口罩禁出口 反對人數嚇死人 08:122020/02/12 政治 民進黨紀念飛行夾克今開賣 所得捐指定肺炎防疫 09:262020/02/12 政治 生活熱門新聞 超激變化 專家：明後天防雷雨 這天再急凍 - 生活 人氣商品大特價他秒搶 上網跟好市多一比哭了 - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 搭機防疫戴口罩不夠！ 專家：這地方最毒 - 生活 鑽石公主號為何傳染速度特別快？關鍵原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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