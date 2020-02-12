世界衛生組織日前指出，「武漢肺炎」一詞，涉及歧視，呼籲大眾正名，改為「新冠肺炎」。中央流行疫情指揮中心今表示，有關武漢肺炎的正式疾病名稱，為與WHO公布之國際資訊接軌，並使民眾方便理解，由新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引起之肺炎正式稱呼為「COVID-19」，簡稱為「武漢肺炎」。

(中時 )