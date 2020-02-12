民航法新制將在3月31日正式上路，台北市「目前唯一」的遙控飛機場就落在台北市文山區的「福德坑環保復育公園」，但因為台北市政府在1月30日發出公告，無理將這塊地列為「禁航」。經國民黨台北市議員李明賢多次協調會勘爭取後，在11日發新聞稿公告「成功爭取『福德坑環保復育園區，為全台北市唯一合法的遙控無人機活動場域』」。

台北市政府今年1月30日發出一封公告顯示，「為保護園區遊客安全，依《台北市公園自治條例》第13條第20款規定，自公告日起，本市福德坑環保復育園區『禁止』遙控無人機活動，違反公告經勸導不聽者，依《台北市公園自治條例》第17條規定裁處」。該公告發文字號是北市府環保局「府環廢字第10930051752號」。

公告消息一出，放上網路讓不少航模和空拍機飛手「超級傻眼」，因為「該飛場禁了就等於『台北市完全沒有場地和空域可供飛行』」，飛手們紛紛大罵，該公告根本是將航模、航拍等無線電遙控模型、無人載具產業的未來發展和觀光宣傳毀於一旦。

且民航局近期上線公開的「空域查詢圖資系統」也顯示，全台北市唯一可飛「綠區」場地，就在「北市府公告禁飛的福德坑環保復育公園內」。

所幸，航模、航拍相關產業的心聲，勤於監督市政的北市議員李明賢聽到了。李明賢辦公室昨(11日)發出新聞稿指出，「因108年在屏東墾丁龍磐公園舉辦的無動力遙控滑翔機國際公開賽，發生遊客遭遙控滑翔機砸死的意外，福德遙控飛機場面臨關場危機」。

國民黨台北市議員李明賢成功和北市府爭取到將福德遙控無人機場 解除禁飛。(圖/翻攝自 台北市議會 李明賢議員網站)

「為了要讓周邊公園遊客與遙控飛機玩家都能玩得安全，經過多次協調、會勘後，成功爭取福德坑環保復育園區為『全台北市唯一合法的遙控無人機活動場域』。

李明賢也指出，「與市府相關部門多次協調、會勘後，皆認為福德飛行場確為台北市人口稠密的限制下最適合的飛行場；並也催生市府相關安全管理辦法，將在109年3月31後正式公告」。

(中時電子報)