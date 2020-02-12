美國聯邦貿易委員會（FTC）周二表示，已經要求Alphabet旗下谷歌公司、亞馬遜、蘋果、臉書和微軟，提供因規模太小而不必向反托拉斯主管機關呈報之併購交易的相關資訊，以釐清大型科技公司的做法有無違反公平競爭。

根據公告，FTC向5家公司索取自2010年以來所進行、但不必接受聯邦政府審查的小型收購交易。FTC主席Joseph Simons表示，對這些大型科技公司發出的調查通知是為了進行研究，但也有可能觸發執法行動。他表示，在研究過程中若發現這些交易有問題，FTC可能回溯啟動執法行動。FTC官員透露，這次將研究這些公司進行的數百件併購交易。

受此消息打擊，五大科技公司盤中漲幅回吐，Alphabet微升0.01%，亞馬遜收漲0.79%，蘋果跌0.60%，臉書跌2.76%。微軟跌2.26%，，對美股三大指數的拖累最大。

(時報資訊)