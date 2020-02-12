DRAM市場經過一年半的庫存調整，去年第四季下旬已經趨於供需平衡，今年第一季正式止跌翻揚，近期陸廠復工後預期對DRAM擴大採購及回補庫存，第二季合約價持續看漲，DRAM製造廠南亞科(2408)、華邦電(2344)可望受惠，記憶體模組廠威剛(3260)等具庫存效益也獲得法人青睞。

研究機構TrendForce先前發布報告即指出，龍頭三星於去年12月發生短暫跳電事件，激勵買方預期性補貨，第一季DRAM合約價起漲；其中，標準型、行動式及利基型記憶體第一季價格由「小跌」調整為「持平或小漲」。市場供需方面，因DRAM原廠供給成長有限，買方積極擴大採購量以提高庫存水位。

另外，針對武漢疫情對全球記憶體產業的影響，TrendForce調查指出，位於中國境內的DRAM與NANDFlash記憶體廠，目前沒有任何產線有部分或全面的停線，意即生產數量在短期之內不會受到影響。加上第一季合約價已議定完成，因此TrendForce維持DRAM與NAND Flash合約價第一季小幅上漲的預估。

隨著DRAM價格止跌反彈，對DRAM製造廠南亞科、華邦電本季營運有利。此外，下游模組廠率先於去年第四季備庫存，本季可望受惠價格走揚，近期本土資金鎖定下游模組廠，投信及外資聯手買超威剛帶動股價持續上攻。

(時報資訊)