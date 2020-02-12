連鎖餐飲集團王品（2727）受惠台灣事業群強勢成長拉抬，填補中國大陸事業群疲弱缺口，帶動集團2020年1月合併營收小幅「雙升」，以14.08億元站上近5月高點。展望後市，王品積極搶攻情人節商機，力拚降低新冠肺炎疫情對營運衝擊影響。

受新冠肺炎疫情衝擊，王品鼠年開紅盤以來股價表現疲弱，10日下探65.2元新低，昨（11）日觸底回升1.82％、今（12）日開高後放量穩揚，最高上漲3.43％至69.4元，早盤維持近3％漲幅，位居觀光股漲勢前段班。三大法人昨日轉站多方，反手買超55張。

王品2020年1月自結合併營收14.08億元，較去年12月13.57億元成長3.74％、較去年同期13.88億元成長1.42％，為近5月高點。其中，台灣事業群達10億元，年增達29.91％，創近5年同期高點，但中國大陸事業群僅4.1億元，年減達34.26％，兩岸表現兩樣情。

王品表示，台灣事業群強化經營體質效益持續顯現，配合春節連假聚餐商機加持，夏慕尼、青花驕台北中山北店連2月成為單月千萬業績店王。而子公司萬鮮首度推出的冷凍年菜組合提前完銷，以及氣溫驟降帶動青花驕、石二鍋湯底外帶業績成長，均挹注成長活水。

不過，王品中國大陸事業群表現明顯疲弱，拖累集團營收整體成長動能。法人認為，除了仍處於持續調整品牌及門市布局的調整期影響，人民幣1月重貶逾4％、以及新冠肺炎疫情於春節連假爆發，衝擊來客量及營運復工進度，均是導致營收偏弱的干擾因素。

展望後市，面對新冠肺炎疫情持續升溫，對餐飲、飯店、觀光旅遊等產業衝擊最大，王品集團於兩岸同步推出「安心專案」，全體員工落實各項消毒程序，服務同仁胸前配戴「今日體溫」表，並執行每小時定期以酒精消毒，以提供消費者更安心的用餐環境。

截至1月底，王品兩岸總店數共279家，包括台灣279家、中國大陸141家。法人認為，新冠肺炎疫情勢必對餐飲業營運造成衝擊，2月業績表現將明顯承壓，若疫情在2月底前未能有效控制，對營運的衝擊效益將持續，須密切觀察疫情發展後市。

(時報資訊)