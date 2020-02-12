朋億(6613)1月營收受到疫情及開工延後影響，表現低迷，公司指出，第1季逢農曆新年長假，加上新冠疫情蔓延，工作天數減少，短期對公司整體出貨表現與施作工程進度將造成負面影響。

朋億1月營收2.93億元，年減46.12％，除了春節假期因素外，大陸延長至2月10日陸續小規模復工，在工作天數較少影響下，使得部分建廠、擴充產能設備裝機與工程施工的進度遞延認列。但以目前在手訂單來看，來自大陸地區包括半導體、面板等產業客戶皆無接獲任何取消通知，評估對整體營運的影響僅屬暫時性遞延。

朋億蘇州冠博已於2月10日獲得當地主管機關核准復工、上海冠禮配合當地政府規定於2月10日申請復工中，後續將依當地政府核准後復工。公司同步與客戶密切聯繫協調後續施工進度與設備遞延出貨時程，盼復工後盡速拉高整體產能稼動率與盡速趕上客戶施工排程進度，降低不確定因素對公司帶來的相關影響。

(時報資訊)