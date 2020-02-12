為了支援受損的本國企業和地方政府，在中國人民銀行（大陸央行）加碼投放流動性之後，大陸財政部亦提前並擴大了下批地方債限額的規模。分析人士稱，此舉旨在帶動有效投資及擴大內需，進而提振短期因疫情受損的實體經濟。

根據路透報導，大陸財政部發布公告指出，為加快地方政府債券發行使用進度，經大陸國務院決定並報全國人民代表大會常務委員會備案，近期該部將提前下達2020年新增地方政府債務限額8480億元（人民幣，下同），加上此前提前下達的專項債務1兆元，共提前下達2020年新增地方政府債務限額1兆8480億元。

光大證券首席固收分析師張旭則表示，地方債限額的提前下達，可以確保地方債儘早發行，帶動有效投資支持補短板、擴內需。由於NCP（新冠肺炎）疫情可能對一季度經濟增長造成擾動，在此之時提前發行地債可以發揮更好的效果。

不過，標普全球評級信用分析師朱素征也提醒，地方政府的預算赤字正在擴大，其官方債務負擔正在增加。她預估，一旦新冠病毒疫情嚴重且持續時間延長，預計大陸中央將考慮增加向地方政府的轉移支付或補貼以防止財政赤字擴大，同時也不排除賦予地方政府更大的靈活性，直接發行債券以穩定資金流。

(旺報 )