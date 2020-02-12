金門縣府推出「2021金門馬回饋方案 」，歡迎大家重返金門馬拉松賽道，一起在戰地風情中馳騁追逐榮耀。 （縣府提供／李金生金門傳真）

新冠肺炎疫情蔓延全球，2020金門馬拉松停辦，縣府回應熱情跑友的支持與期待，今（12）日推出「2021金門馬回饋方案 」，歡迎大家重返金門馬拉松賽道，一起在戰地風情中馳騁追逐榮耀。

縣府指出，回饋方案一： 今年度（ 2020）已報名，但因停辦無法至金門跑馬拉松的跑友，在明年度(2021)「優先報名」。 回饋二： 原報名「2020金門馬拉松」跑友，在「2021金門馬拉松」優先報名者可加購「2020完賽紀念酒」，再贈大浴巾與獎牌。

詳細報名與加購紀念酒細節將於「2021金門馬拉松」競賽規程公告周知，2021金門馬拉松目前暫定為1月中旬辦理，確切時間尚待年中過後再行公布，迎接跑友相約重返金門，「2瓶紀念酒1次實現」。

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