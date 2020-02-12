新型冠狀肺炎疫情延燒，基隆卻有1名鄭姓男子疑似與女友發生糾紛，竟在臉書散播女友「罹患武漢肺炎還到處騎車亂跑，大家要小心，勿被此人給感染到」，造成網友恐慌，

檢警偵辦後才驚覺事態嚴重，趕緊貼文澄清認錯，散布不實疫情謠言，獲緩起訴處分。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19)疫情嚴重，網路相關謠言滿天飛，近來屢傳口罩之亂、搶購衛生紙亂象，尤其近來染疫郵輪鑽石公主號曾在基隆上岸趴趴走，造成恐慌，基隆地檢署結合警政、消保官成立聯合查緝平台，追查不實網路謠言。

基隆地檢署表示，聯合平台10日接獲情資，稱臉書上有訊息散布民眾感染疫情謠言，立即指揮基隆市警察局科技偵查隊蒐證，發現散播謠言之源頭為鄭姓男子，立即約談主嫌鄭男及3名證人到案，11日依觸犯《傳染病防治法》及刑法加重誹謗罪起訴。

檢方指出，鄭姓男子坦承因與女友發生糾紛，1月29日在網路散播其女友「患武漢肺炎還到處騎車亂跑，大家要小心，勿被此人給感染到」等不實疫情訊息，考量鄭男在犯後承認犯行，事後主動貼文澄清，態度良好，諭知緩起訴處分。

主任檢察官陳彥章表示，民眾對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，以免觸法；呼籲若發現有任何散播不實訊息，或有囤積已徵用的防疫物資、價格哄抬，以及如有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發。

(中時 )