因應未來營建工程新趨勢，結合清水模工藝的系統模板工法在業界越來越受到歡迎，為培訓建築用系統模板人才，勞動部勞動力發展署中彰投分署與漢源實業及港洲營造，以產訓合作模式開辦「系統模板班」，採先訓練後僱用方式，不只免費培訓，合作企業更加碼提供每月3萬6800元的訓練津貼，結訓後雙方同意即可正式僱用。

為解決人才荒，以產訓合作模式開辦「系統模板班」，勞動力發展署中彰投分署表示，「系統模板班」預計招收20個名額，不限相關科系，15歲以上失業或待業民眾皆可報名，四個月訓練期間，合作的企業每月提供3萬6800元的訓練津貼，學得一身好功夫，培訓期間不怕沒有經濟收入。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，有別於傳統的模板工程工法，這種清水模的新工法，不僅可達到省工、省時、省成本又環保，對於施作人員來說，工作環境也較為乾淨安全，將是台灣未來營建系統化及環保建築的趨勢，歡迎有志於投入營建業的民眾報名參訓。

這項專班訓練期程約4個月，分為二階段進行，第一階段於中彰投分署台中職業訓練場進行專業技能訓練，第二階段則安排至合作企業進行一個月的實務訓練。

專班報名期間自即日起至3月17日止，有意報名者可上勞動力發展署中彰投分署網站，首頁連結招生訊息查詢招訓簡章，或連結台灣就業通網站，線上報名。

(中時 )