台南又傳地面現坑洞，垃圾車被「坑」！台南市南區德興路192號11日晚上傳出垃圾車被「坑」，工務局第一時間即趕往處理，在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，今早現場開挖確認是自來水150mm老舊管線破管造成，立即進行換管搶修，預計下午5時前可修復完竣。工務局強調，若提前完工，將提早恢復通車。

工務局表示，11日晚間8點37分接獲通報，南區德興路190巷口發生垃圾車下陷路面坑洞，立即派員至現場交維並了解情形，同時通知自來水公司會勘。經現場初勘該坑洞約2mx2m大小，深度約95公分，下方一直有水流動，初判疑似自來水漏管造成掏空，自來水公司人員9點半現場勘查，也初判為該公司150mm管線破管造成，下陷垃圾車於9點35分吊起而駛離。

考量天色已晚且無立即危險，工務局先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，加強安全警示，今早7點半自來水公司即至現場開挖搶修，基於開挖回填須俟低強度混凝土凝固，預計下午5時前可以修復通車。但若管線提早修復完成，將提前澆灌低強度混凝土，盡早恢復通車。

(中時 )