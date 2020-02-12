習近平：大陸能戰勝新冠肺炎疫情且完成經濟目標 10:492020/02/12 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於當前新冠肺炎肆虐，大陸國家主席習近平喊話，大陸有能力、有信心、有把握，既要徹底戰勝疫情，還要完成既定經濟社會發展目標。 新華社報導，習近平11日與印尼總統佐克威通電話時指出，當前中國正處於抗擊新冠肺炎疫情的重要關頭。抗擊新冠肺炎疫情是當前大陸政府的頭等大事，疫情防控取得積極成效。 習近平稱，大陸將繼續保持公開、透明態度，同包括印尼在內的各國加強防控合作，維護地區和全球公共衛生安全。 佐科表示，印尼已提供了一批醫療防護用品，如有需要，印尼已經準備好繼續提供必要協助。 (工商 ) #習近平 #大陸 #新冠肺炎疫情 #當前 #印尼 也許您會感興趣 推薦閱讀 對抗新冠肺炎疫情 台南廟宇要辦法會安撫民心 13:122020/02/09 生活 紐時：疫情衝擊僅次六四 習仿效毛鄧解危 17:252020/02/09 國際 MWC／新冠肺炎疫情延燒 愛立信輝達宣布退出三星慎重考慮 11:042020/02/10 科技 新冠肺炎疫情升溫 第5屆埔里山城派對馬拉松停辦 16:522020/02/10 生活 《業績-生醫》新冠肺炎疫情，羅麗芬短期營運有壓 17:392020/02/10 財經 視察社區 習近平首次公開戴口罩 19:242020/02/10 兩岸 新冠肺炎疫情擴大、油價續軟 丙烯、EG、SM等報價全面續跌 19:252020/02/10 財經 因應新冠肺炎疫情 龜吼、富基漁市實施每日自主性消毒 22:332020/02/10 生活 《國際產業》新冠肺炎疫情延燒，英特爾宣布退出MWC 12:162020/02/11 財經 MWC／新冠肺炎疫情影響 英特爾謹慎考量後宣布退出 12:302020/02/11 科技 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 震撼彈 微風驚傳裁員近三成 - 財經要聞 - 工商時報 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 即時 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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