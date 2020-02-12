對於當前新冠肺炎肆虐，大陸國家主席習近平喊話，大陸有能力、有信心、有把握，既要徹底戰勝疫情，還要完成既定經濟社會發展目標。

新華社報導，習近平11日與印尼總統佐克威通電話時指出，當前中國正處於抗擊新冠肺炎疫情的重要關頭。抗擊新冠肺炎疫情是當前大陸政府的頭等大事，疫情防控取得積極成效。

習近平稱，大陸將繼續保持公開、透明態度，同包括印尼在內的各國加強防控合作，維護地區和全球公共衛生安全。

佐科表示，印尼已提供了一批醫療防護用品，如有需要，印尼已經準備好繼續提供必要協助。

(工商 )