預期新冠肺炎疫情可能在4月前獲得控制，周二美股標普500指數和那斯達克指數連續第2日創下收盤新高。台股今早再度由台積電(2330)領軍，股王大立光(3008)大漲呼應，雙王領軍，台股短多勢如破竹、開高走高，盤中一度大漲近百點，觸及11769點農曆年後開紅盤以來新高，並朝向季線關卡靠近。

周二收盤，道瓊工業指數持平，標普500指數漲5.66點或0.17%，為3,357.75點。那斯達克指數漲10.55點或0.11%，為9,638.94點。費城半導體指數大漲2%，最強勢。半導體類股強勁上攻，台積電ADR大漲2.88%。

聯準會(Fed)主席鮑爾周二赴國會出席半年度的貨幣政策聽證，他對美國經濟前景表示樂觀，但聯準會正持續密切關注威脅美國及世界經濟的風險之一「新冠肺炎」。中國傳染病學專家鍾南山預計疫情本月達高峰，有望4月終結。

美股持續強勢，持續高檔整理。台積電今早跳空開高，漲2元為333.5元，領先台股封閉1月30日鼠年開紅盤的大跳空缺口。股王大立光大漲呼應，加上蘋果供應鏈的鴻海(2317)齊攻，以及財報交出好成績的台郡(6269)強攻漲停；台股持續在電子股領軍，早盤大漲逾90點，近11760點，不但站上11700點，且距季線不到10點。

(時報資訊)