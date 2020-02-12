因應大陸新冠肺炎疫情，大陸各級政府部門快速出台了一系列紓困政策，支持企業渡過非常時刻，降低疫情影響。目前，大陸政府針對疫情防控出台了一系列財稅及金融支持政策中，著重在最關鍵的防疫物資及民生必需品供應保障。例如：給予防疫物資生產企業為增大產能而購置設備所得稅可稅前一次性扣除，全額退還2020年1月1日後增值稅增量留抵稅額，財政貼息等金融支持；提供公共交通運輸服務、生活服務，及居民提供生活必需品快遞收派服務收入免增值稅等。

除上述行業，受疫情影響大的產業，包括交通運輸業、餐飲業、住宿業、旅遊業，虧損抵扣年限延長為8年。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良建議，若台商屬於受疫情影響較大的地區、產業和企業，應關注差異化優惠的金融信貸支持政策。

不少台商有意願捐贈政府或大陸防疫單位，段士良提醒，企業和個人捐贈用於防疫物資及現金可在應納所得稅額中擴大全額扣除，同時企業捐贈疫情物資相關的進口關稅、增值稅及消費稅一併免稅。

根據疫情防控需要，在大陸全國範圍內將2月份納稅申報期限延長至2月24日；如受疫情影響辦理申報納稅仍有困難者，可依法申請進一步延期。段士良提醒台商按期申報，如有困難，可諮詢當地主管稅局申請延期。

由於各地防疫延遲復工，對於勞力密集製造業及生活服務業的企業影響很大，企業面臨暫停生產經營、人事費用及固定成本支出、短期金流周轉等壓力，都在考驗企業抗風險能力。

截止目前為止，大陸各地多個省市已發布支持企業應對疫情的專項扶持政策。資誠摘取台商主要投資地區的政策為例，主要普惠性政策目的為降低延遲復工對企業衝擊，對企業人事社保給予一定補貼或延遲繳納，台商應多留意當地政府的詳細紓困政策動向，企業可以結合所在地區的具體政策，並根據自身情況及所處產業判斷適用，降低疫情對企業經營衝擊。

(時報資訊)