為了防止疫情蔓延，許多大陸企業、工廠宣布延後開工，導致美國企業急尋替代資源，以彌補零件短缺的窘境。專家警告，大陸工廠停工恐導致汽車和iPhone等消費性產品的生產被推遲。

美媒報導，經濟諮詢機構凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家Mark Williams表示，工廠長時間關閉，將使大陸本季經濟成長急速放緩，對於供應鏈分散的外國企業影響很大，因為一項零件的延遲交付，就足以讓所有生產停下來。

報導指出，目前企業面臨無法獲得生產需要的原料或零組件以及工人短缺兩大難題。IHS Markit的執行董事兼亞太區首席經濟學家Rajiv Biswas表示，「對許多跨國企業而言，大陸2月工業產出的中斷，凸顯其全球供應鏈過度依賴大陸的風險。」

在許多工業生產領域，供應鏈高度細化和專業化，在大陸以外沒有現成的替代，專家警告，大陸工廠停工恐導致汽車和iPhone等消費性產品的生產被推遲。富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）的高級全球市場策略師Sameer Samana表示：「目前受到影響的供應鏈似乎都在製造業，尤其是許多技術組件，例如半導體和汽車。」

美國券商Wedbush分析師Daniel Ives近日就警告，富士康延遲復工恐對系統造成衝擊，並中斷iPhone系列產品和AirPods的供應鏈；估計富士康停工每延長一周，iPhone單季產能就會比預測值減少約100萬支。

日產汽車也宣布因零件供應短缺，將關閉位於日本九州的工廠；義大利的飛雅特克萊斯勒汽車公司和韓國的現代汽車警告，零件短缺恐使他們削減國內市場的產量。

(中時電子報)