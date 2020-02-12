新冠肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念，口罩彷彿當前最珍貴物資。前國民黨立委柯志恩驚道，自己在美國也買不到口罩！亞洲人搶購口罩成旋風，住阿拉斯加的朋友欲帶土產探望，他表示除了口罩什麼都不要，「人煙稀少的阿拉斯加應該有口罩吧？」

柯志恩日前在臉書發文，寫道：「快要回台灣了，順便買一些口罩帶回台北（搭機必備），沒想到跑了幾家商店『Face Masks』都被一掃而空！架上還有手寫牌子：一人限購2個，這在美國實在罕見。或許我『宅』太久，不知口罩在美國竟也缺貨！奇怪的是，美國流感肆虐，北加洲也有一例武漢肺炎確診，但幾乎無人戴口罩，或許此地亞洲人居多，所以口罩變成奇貨可居。」

不僅如此，柯志恩更打趣道：「住阿拉斯加的朋友打電話來說要帶土產來看我，我說：不要帝王蟹、不要毛皮飾品，只要口罩、只要口罩....，請給我口罩！人煙稀少的阿拉斯加應該有口罩吧？！」

(中時電子報)