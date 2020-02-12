期待早日見到大谷翔平重現投打「二刀流」身手的球迷可能要多點耐心，大聯盟官網報導，天使隊決定5月間才會讓大谷在大聯盟登板投球，開季仍是擔任指定打擊（DH）。可見球團使用大谷相當小心，但朝向「二刀流」前進的目標應該沒有改變。

大谷翔平前年手肘動過手術後，去年復出擔任DH，僅出賽106場，繳出2成86打擊率、18支全壘打、62分打點、12次盜壘成功的成績單，可見擔任打者並無問題。天使隊今年打算讓他在小聯盟投球、大聯盟打擊同時進行，且不必受限於傷兵名單的進出規定，等到全部準備好了再回到大聯盟投球。

前年大谷翔平的使用方式是先發投完球後經過休息，再打幾場DH，然後休息準備下一次先發。今年總教練梅登和球團商量後，打算每周讓大谷先發一場，再擔任2、3場DH，形成一個規律後，再考慮是否讓大谷在同時一場比賽擔任投球也上場打擊，就像國家聯盟的比賽。

從天使隊的投打陣容來看，在花大錢補進三壘手阮棟後，打線已相當強悍，大谷如果能夠恢復「二刀流」身手，對於先發投手輪值與打擊戰力都會有莫大的幫助。

(中時 )