新冠肺炎引起口罩荒，過去幾天有醫生和學者紛紛提出「口罩復活術」來解荒，但謝克勤博士點出，高溫加熱口罩與噴灑酒精兩行為，恐破壞口罩的過濾層，進而影響攔阻病毒的效果。

台灣不織布同業公會上引用謝克勤博士的文章指出，現在的口罩（醫療用口罩和N95）多是新式靜電口罩，其中的過濾層「靜電棉」有三個天敵，高溫、水和有機溶劑（酒精）。

謝克勤點出，高溫、太濕、酒精和酒精的揮發氣體，都容易使靜電消失，降低口罩的過濾效率，因此呼籲大家別微波口罩、噴酒精在口罩上。

謝克勤也分享，其實不在高危險環境下工作的人，一片口罩用3、5天其實不是問題，防疫物資畢竟有限，但常接觸到酒精的人，像是醫護人員，若口罩供應充足的話，則應注意定期更換。

而沛科技創辦人翟本喬則在臉書上發文建議，口罩復活術是否管用，應把處理前、後的口罩一併送驗 (CNS14774)，證明是否損傷到口罩的過濾能力。

(中時電子報)