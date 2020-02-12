今年大學學測社會科出現許多爭議題，大考中心找大學教授及高中老師開會討論後決定，單選題第4題、第17題及第24題等3題，因為題文敘述或是選項設計上有疑義，決定到考生均給分，每題2分，共送6分。

社會科單選題第4題，民國初年新文化運動時期，曾有19歲大學生某甲寫信回家，表示自己與班上同齡女同學談戀愛，要求取消父母早為他訂下的親事。信中還說：儘管大部分人都接受父母之命的婚姻，但自己要和傳統勢力戰鬥到底。如果甲身處現在的台灣，當甲向律師諮詢時，以下何者最可能是律師的回答？

大考中心原先公布的答案是A：如甲與女同學已辦理結婚登記，甲之婚姻未經父母同意無法生效。不過這個答案引起法律系教授的質疑，大考中心也收到9件關於這個答案的疑義來函，外界對這題有許多不同看法。

大考中心找專家開會後認為，儘管學生可根據高中階段所學選出A答案，但該選項與民法規定不盡相符，亦即，未成年人未經父母同意之婚姻雖違反民法第981條：「未成年人結婚，應得依代理人同意」之要件，但並非無法生效，因為民法第990條尚有「法定代理人得向法院申請撤銷」之規定。所以，這題決定送分。

此外，單選第17題關於兩人以共同零用錢買小說，其中先看的人看完小說後直接將書買給二手書店，問所衍生的經濟行為？大考中心說，這題因為題目情境的條件設定不夠清楚，所以送分。

至於單選第24題則給1902至1933年間，台灣甲、乙兩類數量的比例變化，測驗考生對於日本統治時期台灣糖業政策及其發展的相關概念。

大考中心找專家討論後認為，這題的各選項均未明列「量詞」，可能導致考生作答時判斷困難，或是將各選項直接視為間／校等單位數量，而非生產量或人數等數量，造成誤答，因此決定送分。

(中時 )