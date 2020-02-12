台東廣原小熊Mulas返回故鄉進入野訓場。（台東林管處提供／楊漢聲台東傳真）

台東廣原小熊Mulas12日終於回到當初被發現的台東縣海端鄉廣原村，在林管處、獸醫及照養員的陪同下，順利的進入野訓場，在台東海端鄉龍泉野訓場展開為期3個月、一系列適應野外環境的訓練，順利的話，預計在5月中旬後Mulas小熊就可以回到森林環境中展開新的「熊」生。

去年台東縣收容的2隻小熊，因為東部照養及野訓場域缺乏，考量照養及野訓空間的需求，林管處著手進行野訓場的建置。為避免施工對小熊們的干擾，去年10月暫先將小熊們移至特生中心低海拔試驗站進行短期照養。

雖然今年1月在健檢時意外發生較Mulas大2個月的利稻小公熊Litu脫逃的意外，在誘捕未果後，透入大批人力陸地搜尋、科技儀器追蹤監測及空勘等方式，都未能發現Litu的蹤跡，研判牠極有可能進入鄰近的森林山區，搜尋工作持續到本月7日結束。

而廣原小熊Mulas在悉心照養下，體重已重達33.5公斤，健康狀態良好。上個月2日照養團隊也讓Mulas小熊戴上無線電發報器，進入特生低海拔試驗站的野訓場活動。

台東林管處表示，Mulas小熊適應十分良好，四處探索森林野地環境、尋找食物，照養員也觀察到牠會主動獵食野訓場內的小型哺乳動物－臺灣野兔，顯示Mulas小熊有主動捕獵的能力。

日前台東龍泉野訓場已完工，經過專業評估及討論，為了讓Mulas小熊可以在最接近牠原生的野外環境進行訓練，台東林管處決定將Mulas小熊移回台東野訓。

龍泉野訓場以3個月的時間建置完成，面積約0.32公頃。野訓場的圍籬長度達376公尺，以63片厚4.5公釐巨大的不鏽鋼鈑焊接而成。野訓場內部為天然的闊葉樹林，以楠木、櫧櫟類林木為主，為了增加野訓棲地的豐富度，特別整理了1處飲水池及2個小平緩區。

另外，為了增加小熊野外食源，場內另栽種了青剛櫟、三斗石櫟、印度苦櫧及小西氏石櫟。野訓場的外圍也栽種了原生的桃金孃、七里香、鐵冬青、春不老、台東石楠等開花結果的植物，除了增加綠覆蓋，這些果實都是黑熊會取食的野生食物。

整個移運工作選擇於干擾最少的夜間進行，運送車輛於11日深夜由台中烏石坑特生中心的低海拔試驗站出發，啟程前由獸醫師及照養員進行飲食調整及健康評估，並由專人全程陪同，以最舒適、安全的方式讓Mulas小熊順利回到台東龍泉野訓場。

台東林管處劉瓊蓮處長表示，經過半年、多方專業及工作人員的努力下，Mulas小熊終於回到最初被發現的臺東縣海端鄉，也展開返回自然野地前的野外訓練。希望Mulas小熊能順利學會各種野地求生技能，以面對未來自然野地的各種挑戰。

(中時 )