鑽石公主號從愛之船變疫之船，目前仍暫泊在橫濱外海，日本政府迄今束手無策，也暴露遊輪旅行的高風險。近年來大力將基隆港打造為遊輪母港的基隆市長林右昌應該是最早意識到問題嚴重性的有識之士，第一時間提醒中央注意並採取行動，有驚無險化解了一場極可能發生的防疫危機。

鑽石公主號一月卅一日清晨靠泊基隆港，下來二千多名旅客，其中七百人為團客，因為只有八小時停留時間，自由行旅客一下船迫不及待搭乘計程車、遊覽車到北台灣各景點遊玩。由於隔天的二月一日才傳出船上有旅客染疫，當天所有人都依正常程序通關下船。

基隆市長林右昌SARS期間曾在中央參與抗煞，加上身為港都市長的職業敏感度，當國人還在吵口罩問題之際，1月31日一早就向中央示警，提醒要注意遊輪旅客潛在的防疫風險，無奈船在幾小時之前已經靠岸，旅客也蜂擁下船。

出關檢疫非地方政府權責，林右昌事後對他為何不能早一點講感到無奈，但他依然保持警覺，特別是知道鑽石公主號上面有人染疫，日本政府又拒絕船隻進港之後，並隨即動員市府局處調查旅客流向及接觸史。二月五、六兩天還兩度與行政院副院長陳其邁通電，陳其邁也很機警，立即引用「傳染病防治法」相關規定，要求各大電信業者授權，提供旅客門號通訊紀錄，拼湊出一張行動軌跡圖，這就是為什麼大家後來知道鑽石公主號旅客曾到過九份、101、西門町等35處景點的原因。

除了描繪出行動軌跡圖外，基隆市也在第一時間進行重點消毒，隔壁的新北市則在接獲訊息後針對九份等地大規模消毒，中央隨即公布35處地點，提醒一月卅一日早上六時卅分到下午五時有到過這些地方的民眾做好自主管理，身體有異狀立即就醫。

鑽石公主號危機在中央、地方通力合作下化解，反觀鄰國日本眼看染病人數不斷升高，迄今還在為如何拆彈傷傷腦筋，台灣相對幸運許多，這也為後續寶瓶星號的台籍旅客預鋪了一條回家之路。

(中時電子報)